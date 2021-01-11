Клімкін: 'Кримська платформа' за Путіна не звільнить окупований півострів

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що новий міжнародний саміт "Кримська платформа" не звільнить півострів від окупації Росією.

На його думку, нині глава країни-агресора Володимир Путін готується до "торгів" із новообраним президентом США Джо Байденом. Про це політик розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

"Кримська платформа" – це правильна історія, але для того, щоб світ насправді бачив півострів як політичну проблему і як емоцію", – зазначив він.

За словами ексміністра, в нинішній "реальності путінського режиму" такі переговори не принесуть Україні практичних результатів із деокупації Криму. Водночас політик підкреслив, що в "нас є шанс отримати допомогу США" в питаннях повернення півострова, а також Донбасу.

Зокрема, за умови, що українська влада чітко визначиться із цілю і способами їхнього досягнення, а не "фонтануватиме" ідеями.

Клімкін вважає, що фокусувати увагу на "Кримській платформі" важливо. А ось із "нормандською" зустріччю Україні поки варто почекати.

Докладніше про те, що Павло Клімкін говорив у цьому інтерв’ю, – читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував бурхливу реакцію Росії на ініціативу щодо деокупації Криму "Кримська платформа". За його словами, вона показує, що це для РФ рана, яка сильно болить досі.