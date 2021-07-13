Нардепы не поддержали легализацию марихуаны

Народные депутаты в первом чтении провалили законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ отправили на доработку.

Соответствующую инициативу не поддержали народные депутаты. "За" проголосовали лишь 184 нардепа.

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Предполагалось, что продавать препараты должны в аптеках по рецепту врача, а в стране кроме распространения могли заняться и его производством. Подробнее о том, кому и для чего нужна легализация вещества, читайте в материале OBOZREVATEL.

Многие люди ошибочно считают, что каннабис хотят продавать везде и украинцы начнут использовать его как для лечения, так и для развлечения. Однако этот законопроект касается только использования марихуаны в медицинских целях, чтобы облегчить боль тяжелобольным пациентам.

В составе конопли есть два психоактивных вещества – тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). Психотропный эффект, который создает "кайф", вызывает именно ТГК, а вот КБД нивелирует психоактивное воздействие. Поэтому документом будут контролировать концентрацию ТГК от высшей до низшей, чтобы именно КБД оказывал обезболивающее и успокаивающее действие.

Каннабис хотят использовать в случае:

неврологических заболеваний (рассеянный склероз, эпилепсия)

заболеваний желудочно-кишечного тракта (для облегчения состояния пациента во время химиотерапии при онкологии и при побочных эффектах при лечении ВИЧ/СПИД)

наркотической зависимости и психических проблем (для преодоления посттравматических стрессовых расстройств, как заместительная терапия для стимуляторов (кокаин) и алкоголя)

паллиативной помощи.

"Мы разрешаем использование любых лекарств на основе медицинского каннабиса, а не прописываем названия. Мы прописываем действующие вещества. Это отличает законопроект от постановления правительства, которым было разрешено только два препарата. Мы хотим дать возможность использовать лекарства для широкого круга пациентов с различными болезнями и диагнозами", – рассказала OBOZREVATEL инициатор документа, нардеп из фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

Продавать соответствующие лекарства будут в аптеках по рецепту врача. Нардепы уверяют, что подделать его будет невозможно из-за строгого контроля. Кроме того, документом регулируют и возможности для производства таких лекарств в Украине – введения лицензирования и контроль со стороны министерства. Сейчас пациенты в тяжелом состоянии покупают соответствующие лекарства на черном рынке или за рубежом.

"В настоящее время многие украинские онкобольные вынуждены рисковать свободой, получая каннабис. Люди возят в багаже недешевые настойки и масла из-за рубежа, покупают CBD неизвестного качества на родине, выращивают коноплю на огороде и варят из них себе масло. Измученные пациенты даже идут на то, что покупают каннабис через "закладки", чтобы хоть иногда вздремнуть или поесть. Все эти действия являются незаконными и могут привести тяжело больного человека на тюремную скамью", – рассказала OBOZREVATEL руководитель ОО "Афина. Женщины против рака " Нина Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, профильный комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал нардепам принять законопроект № 5596 в первом чтении. В то же время они отклонили альтернативный документ № 5596-1.