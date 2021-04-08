Нардепы обжаловали в КСУ указы Зеленского по судьям Тупицкому и Касминину

Народные депутаты внесли в Конституционный Суд Украины представление об обжаловании указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого, а также об освобождении его и Александра Касминина от занимаемых ими должностей судей КСУ.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте суда, представление подано 49 нардепами от фракций "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

"Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что Конституционному Суду Украины не всегда хватало независимости, суд иногда казался инструментом в борьбе украинских политиков за власть, а его отдельные решения вызвали обоснованные сомнения в их законности и подвергались критике со стороны представителей Венецианской комиссии, избранный президентом Украины способ решения политико-правового кризиса, возникшего в последнее время, искажает основы правового регулирования общественных отношений, присущих демократическому государству, – конституционные принципы разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную и верховенства права", – говорится в представлении.

Депутаты отмечают, что у общества есть немало вопросов к последствиям политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, в том числе и к назначенным им судьям КСУ.

"Однако, единственно возможный механизм прекращения полномочий судьи Конституционного суда Украины или освобождения его от должности определен Конституцией Украины. Любые же другие публично-властные решения приводят к нарушению судейских гарантий, и точно не способствуют развитию демократического, правового государства", – подчеркнули подписанты.

Напомним, ранее Верховный суд открыл дело по указу Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

После подписания указа гарант заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

В "Слуге народа" решение считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.