Тупицький – про звільнення: Зеленського вводять в юридичну оману

Відсторонений глава Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький заявив, що указ глави держави Володимира Зеленського, який скасовує указ президента-втікача Віктора Януковича про його призначення, нібито "протиправний і незаконний".

Тупицький має намір оскаржити документ у Верховному суді. Про це він повідомив в інтерв'ю Liga.net.

Водночас на запитання, хто стоїть за його звільненням, суддя відповідати відмовився. "Я не хочу на сьогодні це коментувати. Але я вважаю, що президента в правовому сенсі неправильно консультують", – заявив він.

Відсторонений глава КСУ вважає, що Зеленського "вводять в юридичну оману".

"Думаю, через деякий час він знайде можливість розібратися в цьому. Це не такі вже складні речі, які раніше відбувалися. А щодо того, хто за цим стоїть: якби в мене були докази, я міг би про це говорити", – сказав суддя.

Він додав, що з нього вже зняли охорону, яку було приставлено до нього як до голови Конституційного суду.

На запитання про те, що він буде робити, якщо судді КСУ вважатимуть законним указ президента, Тупицький відповів, що "не хоче забігати в якісь здогади".

"Я промовляю цю ситуацію, як того вимагає Конституція і закон. Більше мені додати нічого. Все, що всупереч Конституції і закону, це інші питання", – заявив Тупицький.

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