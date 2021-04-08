Нардепи оскаржили в КСУ укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна

Народні депутати внесли до Конституційного Суду України подання про оскарження указів президента України про відсторонення від посади Олександра Тупицького, а також про звільнення його та Олександра Касмініна від займаних ними посад суддів КСУ.

Як говориться в документі, опублікованому на сайті суду, подання надано 49 нардепами від фракцій "Батьківщина" і "Європейська солідарність".

"Варто підкреслити, що попри те, що Конституційному Суду України не завжди вистачало незалежності, суд подекуди здавався інструментом у боротьбі українських політиків за владу, а його окремі рішення викликали обґрунтовані сумніви у їхній законності та піддавалися критиці з боку представників Венеційської комісії, обраний президентом України спосіб вирішення політико-правової кризи, яка виникла останнім часом, спотворює самі основи правового регулювання суспільних відносин, притаманних демократичній державі, – конституційні принципи поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та верховенства права", – йдеться у поданні.

Депутати зазначають, що у суспільства є чимало питань до наслідків політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, зокрема й до призначених ним суддів КСУ.

"Проте єдиний можливий механізм припинення повноважень судді Конституційного Суду України або звільнення його з посади визначено Конституцією України. Будь-які інші публічно-владні рішення призводять до порушення суддівських гарантій і точно не сприяють розбудові демократичної, правової держави", – підкреслили підписанти.

Нагадаємо, раніше Верховний суд відкрив справу за указом Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України скасував укази про призначення Тупицького і Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Після підписання указу гарант заявив, що вони можуть йти на заслужений відпочинок.

У "Слузі народу" рішення вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було Тупицькому купувати землю в окупованому Криму.