Нардеп попал в скандал из-за переписки о молодой чиновнице. Фото и видео

Народный депутат от партии "За майбутнє" Петр Юрчишин считает, что если чиновница молодая, то свою должность она получила через постель.

Об этом шла речь в его переписке, фото и видео которой 23 апреля опубликовал Telegram-канал "Через плечо" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

"Это начальник аудита ВДПИ, ДПА", – написал нардеп, добавив в ответ на фразу о том, что на фото она молодая: "Значит кто-то по*бует".

"Народный депутат из "За майбутнє" Петр Юрчишин, считает если вы молодая (а какой разлет по возрасту, а?) и на должности, значит вас обязательно кто-то по*бует. Судит по себе, очевидно", – сказано в комментарии к видео.

Напомним, что ранее главы партии и парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия назвали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "рабочей бабой, как корабельная сосна". Позднее они оправдались за скандал и извинились.

Как сообщал OBOZREVATEL, на интимной переписке с предполагаемой любовницей попался нардеп от "СН Олег Семинский.