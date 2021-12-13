Нардеп из 'Слуги народа' оконфузился в прямом эфире: не смог ответить на вопрос об угрозе от РФ. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дануца оконфузился в эфире украинского телеканала, не сумев благоразумно ответить на вопрос об угрозе новой российской агрессии и том, как защищаться Украине. Он начал приравнивать ситуацию с "соседом-насильником".

Это произошло во время включения на телеканале "Украина 24" в понедельник, 13 декабря. Запись доступна на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим: в программе обсуждали мнение бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкнера. Он в частности очертил пять угроз главы РФ Владимира Путина в Европе и назвал новую дату вероятного вторжения российских войск на территорию нашего государства.

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У Дануцы, который в Верховной Раде представляет Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, поинтересовались, как там оценивают ситуацию, которая сложилась на границах Украины. А также его личным мнением об этом и оценках Волкнера.

"Мой комментарий очень прост. Когда у вас есть насильник.... Я говорю простую вещь... Вы узнали о том, что ваш сосед изнасиловал женщин на районе..." – стал рассказывать "слуга".

Ведущие попросили его без подобных сравнений дать ответ на озвученные вопросы. Но даже когда журналисты еще раз повторили их, нардеп не смог дать исчерпывающего ответа.

"Я оцениваю это так, что Украина в опасности. Чтобы выйти из этой ситуации, нам нужно обеспечивать границы безопасностью. Ну, войска и все остальное", – сказал Дануца, после чего ведущие иронически поблагодарили "слугу народа" и завершили разговор.

Родился 29 января 1980 года в г. Малая Виска, Кировоградская область. Окончил Кропивницкий государственный технический университет по специальности "Менеджмент организаций".

Был главой правления в медиа-группе "Весь Кировоград". Также работал в "Нафтогазе Украины". Президент БФ "Фонд поддержки независимой прессы", основатель Кропивницкой общественной областной организации "Украинский студенческий союз", Кировоградской областной организации партии "За Украину!".

В 2002 году баллотировался в Кропивницкий горсовет четвертого созыва от Украинского Народного Руха, а также в ВРУ IV созыва от блока "Наша Украина" в Головановском мажоритарном округе (Кировоградская область), и от этой же политсилы – в горсовет V созыва в 2006-м. В 2006-2007 годах возглавлял Кропивницкий городской избирательный штаб этого блока.

Дануца был помощником депутата Верховной Рады IV созыва Сергея Алексеюка на общественных началах и депутата ВРУ VIII созыва Константина Яринича.

В 2012 году баллотировался в парламент от партии "Украина-Вперед!" по округу №99 (г. Кропивницкий). А в 2015-м – в Кропивницкий городской совет от "БПП "Солидарность" по округу №24. Был заместителем главы Кировоградской территориальной организации "БПП".

В 2019 году Дануцу избрали депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №99 (г. Кропивницкий). До этого он был руководителем Кировоградского областного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Член партии СН и одноименной фракции, а также Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Работает генеральным директором ООО "Прайм-тайм".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Дануца заявил, якобы эстонский бизнесмен Гиллар Тедер "организовал медийную атаку" на украинского лидера Владимира Зеленского. Нардеп заверил, что располагает соответствующими документами, которые получил от общественных деятелей.