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Нардеп Гончаренко: Контроль над СМИ – это основная цель президентского закона об олигархах
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Офис президента давит на общественное телевидение и за счет закона об олигархах хочет установить контроль над частными телеканалами, заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире "Украина 24", комментируя скандал вокруг "Общественного".
"Мы видим закон о так называемой деолигархизации, а на самом деле – об узурпации власти, основная цель которой – взять под контроль медиа. И поэтому это очень все опасно и мы должны защищать свободу слова всеми доступными средствами", – убежден политик.
Он добавил, что давление власти на медиа – первая примета авторитарных тоталитарных режимов.
"И режим Зеленского быстро движется к этому. И это очень опасная тенденция", – предупредил Гончаренко.