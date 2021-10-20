Нардеп Гончаренко: Контроль над СМИ – это основная цель президентского закона об олигархах

Офис президента давит на общественное телевидение и за счет закона об олигархах хочет установить контроль над частными телеканалами, заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире "Украина 24", комментируя скандал вокруг "Общественного".

"Мы видим закон о так называемой деолигархизации, а на самом деле – об узурпации власти, основная цель которой – взять под контроль медиа. И поэтому это очень все опасно и мы должны защищать свободу слова всеми доступными средствами", – убежден политик.

Он добавил, что давление власти на медиа – первая примета авторитарных тоталитарных режимов.

"И режим Зеленского быстро движется к этому. И это очень опасная тенденция", – предупредил Гончаренко.