'Нам звонят и угрожают, преследуют семьи': бывшие 'слуги народа' Скороход и Поляков обратились в полицию

Нардепы и бывшие члены фракции "Слуга народа" Анна Скороход и Антон Поляков, которых исключили из фракции осенью 2019 года, пришли в полицию с заявлениями об угрозе их жизни. Они обратились к правоохранителям в пятницу, 23 июля.

Об этом, ссылаясь на свои источники в Министерстве внутренних дел Украины, сообщило издание "Страна". Со слов народных депутатов, им угрожали на улице Институтской, что в правительственном квартале столицы.

Так, Анна Скороход пожаловалась, что 23 июля неизвестные на трех автомобилях заблокировали ее авто – это были машины Hyundai, Mersedes и Renault (зарегистрированы в Киеве. – Ред.) на улице Институтской и угрожали физической расправой и повреждением автомобиля. Также она заявила, что в тот же день на ее номер мобильного телефона в мессенджере поступили угрозы от неизвестных.

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В тот же день нардеп Антон Поляков тоже написал заявление в полицию об угрозах, полученных по тому же адресу, что и Скороход – на улице Институтской 24/7. По этому адресу находится жилой дом, возведенный в 1930-х годах.

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч.1 ст.129 УК Украины – "Угроза убийством". Они проверят всю информацию предоставленную народными депутатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, после исключения из фракции Скороход заявила, что они с Поляковым намерены создать в Верховной Раде новую группу, которую назовут "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2".