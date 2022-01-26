На заседании ТКГ обсудили инициативу российских коммунистов о признании 'ДНР' и 'ЛНР'

В среду, 26 января, состоялось первое в 2022 году заседание Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. На нем украинская сторона задала вопрос о намерениях в России признать террористические "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ. Также обсуждались и другие темы, в том числе поиск пропавших без вести на оккупированных территориях.

Представитель РФ Борис Грызлов заверил, что проект обращения к президенту Владимиру Путину является "лишь инициативой 11 депутатов", а Россия "привержена Минским соглашениям".

Напомним, что Госдума РФ намерена рассмотреть обращение депутатов от Коммунистической партии в феврале.

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В рамках подгруппе по гуманитарным вопросам Украина предложила четыре этапа процедуры поиска пропавших без вести как на оккупированных территориях Донбасса, так и на подконтрольных Киеву.

Также представители Украины предложили открыть контрольный пункт въезда и выезда "Счастье". "Одно такое предложение не было поддержано ОРЛО со ссылкой на необходимость одновременного открытия "Счастья" и "Золотого", – сказано в сообщении.

Кроме того, участники подгруппы по социально-экономическим вопросам обсудили дополнительные возможности выплат маломобильными лицам и ряд экологических проблем – это загрязнение воды и визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОБСЕ отреагировали на предложение Турции перенести "живые" встречи членов ТКГ в Стамбул. В организации отметили, что этот вариант помог бы сделать переговоры более эффективными.