В Госдуме РФ планируют рассмотреть обращение к Путину о признании 'Л/ДНР' уже в феврале

Обращение депутатов Госдумы РФ к главе Кремля Владимиру Путину о признании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами" планируют рассмотреть в феврале 2022 года. Обращение было инициировано Коммунистической партией.

Решение принял Совет Госдумы в понедельник, 24 января. О нем рассказал замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев, сообщает российской издание РИА Новости.

Проект постановления про обращение к Путину коммунисты внесли 19 января. В нем российские политики предложили признать террористические организации "самостоятельными, суверенными и независимыми государствами", а также провести переговоры с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".

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В Украине уже отреагировали на такое "предложение". В частности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "республик" станет очевидным выходом РФ из минских соглашений. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент достойно ответит на такой шаг РФ. Он отметил, что посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в бездну.

Отметим, что проект обращения к Путину раскритиковал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он считает, что такая инициатива усилит напряженность между странами. Он предположил, что коммунисты таким образом пытаются "зарабатывать какие-то политические очки".

Напомним, что "ДНР" и "ЛНР" являются террористическими организациями, которые поддерживаются Россией. Территории, которые сейчас контролируются "республиками", считаются оккупированными. На данный момент "Л/ДНР" не получили признания ни одного государства-члена ООН.

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