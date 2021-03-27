На отстраненного председателя КСУ Тупицкого составили админпротокол

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции составили административный протокол относительно отстраненного судьи Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Нарушение касается наличия реального конфликта интересов.

Об этом сообщили в НАПК. Отмечается, что протокол был составлен еще 5 марта 2021 года.

"Александр Тупицкий не сообщила КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в Суд обращения ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должен был рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение" – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 172 – 7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающаяся несообщение о наличии реального конфликта интересов. В НАПК объясняют, что в КСУ поступило обращение от ГБР о совершении Тупицким дисциплинарного проступка. Бывший председатель КСУ отменил заседание на котором должны были рассмотреть этот вопрос.

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