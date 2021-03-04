Судьи КСУ устроили перепалку из-за кресла отстраненного Тупицкого

Судьи Конституционного суда Украины Александр Литвинов и Сергей Головатый устроили перепалку из-за кресла отстраненного главы Александра Тупицкого.

Инцидент в КСУ произошел в четверг, 4 марта, во время рассмотрения дела по представлению Уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", передает "Укринформ".

Так, Головатый занял место Тупицкого, что не понравилось Литвинову. Он попросил его сесть на свое место, однако Головатый на это никак не отреагировал.

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" – спросил Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", – парировал Головатый.

"Займите тогда свое место", – продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", – настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кассационный суд в составе Верховного суда отказался рассматривать иск, который оспаривает указ президента Владимира Зеленского об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого.