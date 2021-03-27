На відстороненого голову КСУ Тупицького склали адмінпротокол

В Національному агентстві з питань запобігання корупції склали адміністративний протокол щодо відстороненого судді Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Порушення стосується наявності реального конфлікту інтересів.

Про це повідомили в НАЗК. Зазначається, що протокол було складено ще 5 березня 2021 року.

"Олександр Тупицький не повідомив КСУ про конфлікт інтересів, який виник у нього на підставі надсилання до Суду звернення ДБР про вчинення ним же дисциплінарного проступку. Тупицький скасував розпорядження про засідання, на якому мало розглядатися це звернення ДБР. Завдяки зверненню ДБР нам вдалося виявити це порушення", – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Протокол складено за ч. 1 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів. У НАЗК пояснюють, що до КСУ надійшло звернення від ДБР щодо вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку. Колишній голова КСУ відмінив засідання на якому мали розглянути це питання.

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