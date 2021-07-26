СМИ назвали имена кандидатов на должность посла США в Украине

Кандидатами на должность посла США в Украине являются посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм. На своих постах дипломаты находятся с 2019 года.

Об этом пишет "ZN.UA" со ссылкой на свои источники. При этом у Розенблюма якобы есть все шансы стать новым послом США в Украине.

Энтони Годфри до назначения в Сербию занимал должность заместителя посла США в Российской Федерации. Также дипломат нес службу в Бюро Государственного департамента по делам Ближнего Востока, где отвечал за иракское направление. До работы в дипломатической службе он 12 лет прослужил в ВМС США.

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60-летний Годфри женат, у него трое детей. Годфри говорит на русском, сербском и турецком языках.

Дэниел Розенблюм в 2008–2014 годах был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии. С 2014 по 2018 года занимал пост заместителя помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Он курировал дипотношения со странами из Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистаном.

До прихода в Государственный департамент Розенблюм шесть лет проработал старшим координатором программы в Институте свободных профсоюзов (FTUI). Он женат, имеет сына и дочь.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент для "Суспільного" заявил, что имя нового посла назовут в ближайшее время.

"Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине – Ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", – сказал дипломат.

Отметим, что ранее народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко назвал двух кандидатов на должность посла США в Украине: Джордж Кент и Майкл Макфол.

Сейчас головой Посольства США в нашей стране является временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL, послом Украины в США в феврале стала Оксана Маркарова. В апреле она отправилась в Соединенные Штаты для вступления в должность.