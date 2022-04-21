В России снова пригрозили ударами по транспорту США и НАТО с оружием: говорим об этом прямо

Россия очередной раз пригрозила наносить удары по транспорту стран НАТО, в том числе США, который перевозит вооружение для Украины. Страна-агрессор считает, что такие действия будут законными.

Российское министерство иностранных дел обвинило власть Соединенных Штатов в том, что она наращивает поставки военной помощи нашему государству. Путинский режим возмущен, что это приводит к "замедлению спецоперации РФ".

При этом россияне, которые угрожали захватить Украину за несколько дней, но получили мощный отпор от ВСУ, все равно озвучивают убеждения, что "положение Киева безнадежно".

"Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо", – очередной раз пригрозил МИД РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, россияне уже не первый раз угрожают международным партнерам Украины. Недавно, 15 апреля, оккупанты пытались напугать США "непредсказуемыми последствиями" за то, что нашей стране передают военную помощь.

Однако американские чиновники лишь отметили, что агрессивные угрозы РФ свидетельствуют лишь об эффективности поддержки Украины.