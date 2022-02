Мы не отступим: Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО с поддержкой Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова выступил в поддержку украинского государства в связи з российской агрессией. Политик заявил, что его страна поддерживает стремление Украины к независимости и целостности суверенитета.

Британия также всегда отстаивает такие принципы, поэтому "не отступит и сейчас", сказал Джонсон. Он опубликовал на своей странице в Twitter видео после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась в четверг, 10 февраля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В подписи к видеозаписи политик отметил, что украинское государство просит только возможность самостоятельно выбирать свою судьбу, как любое независимое государство. Стягивание тысячной российской армии к границам страны он назвал наибольшей угрозой европейской безопасности после завершения "холодной войны".

Он рассказал, что обсудил с генсеком Альянса шаги, которые можно предпринять предпринять, чтобы Запад и Украина могли противостоять российской угрозе. В первую очередь, по его словам, разрабатывается пакет санкции против РФ, который готов к применению, в случае если "первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины".

"Мы работаем, чтобы укрепить восточные границы НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Британии, которые разворачиваются в странах восточных границ Альянса", – подчеркнул Джонсон.

При этом политик отметил, что настало время для дипломатии – по его мнению сейчас лучшее время для того, чтобы Владимир Путин осуществил деэскалацию.

"Сейчас самое время для Путина, для россиян осуществлять деэскалацию и начать разговор. Последствия от вторжения будут катастрофическими", – подчеркнул Джонсон.

Российское вторжение, по его словам, будет "бедой не только для Украины, но и для России и для всего мира", поэтому западные страны должны быть "едиными и решительными".

Отметим, что на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса Джонсон сказал, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом" на фоне сосредоточения российских войск у границ Украины. По его мнению, Владимир Путин еще не принял решение относительно нападения, но это не значит, что "катастрофа" не произойдет очень скоро.

Он добавил, что данные разведки остаются "мрачными", а риск вторжения – очень высоким. На той же пресс-конференции британский премьер допустил, что в случае нового вторжения России в Украину Великобритания может усилить военную поддержку нашей страны.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec