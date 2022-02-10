Мы не отступим: Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО с поддержкой Украины

Ольга Липич
Политика
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Мы не отступим: Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО с поддержкой Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова выступил в поддержку украинского государства в связи з российской агрессией. Политик заявил, что его страна поддерживает стремление Украины к независимости и целостности суверенитета.

Британия также всегда отстаивает такие принципы, поэтому "не отступит и сейчас", сказал Джонсон. Он опубликовал на своей странице в Twitter видео после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась в четверг, 10 февраля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В подписи к видеозаписи политик отметил, что украинское государство просит только возможность самостоятельно выбирать свою судьбу, как любое независимое государство. Стягивание тысячной российской армии к границам страны он назвал наибольшей угрозой европейской безопасности после завершения "холодной войны".

Видео дня
Джонсон встретился со Столтенбергом

Он рассказал, что обсудил с генсеком Альянса шаги, которые можно предпринять предпринять, чтобы Запад и Украина могли противостоять российской угрозе. В первую очередь, по его словам, разрабатывается пакет санкции против РФ, который готов к применению, в случае если "первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины".

"Мы работаем, чтобы укрепить восточные границы НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Британии, которые разворачиваются в странах восточных границ Альянса", – подчеркнул Джонсон.

Борис Джонсон

При этом политик отметил, что настало время для дипломатии – по его мнению сейчас лучшее время для того, чтобы Владимир Путин осуществил деэскалацию.

"Сейчас самое время для Путина, для россиян осуществлять деэскалацию и начать разговор. Последствия от вторжения будут катастрофическими", – подчеркнул Джонсон.

Российское вторжение, по его словам, будет "бедой не только для Украины, но и для России и для всего мира", поэтому западные страны должны быть "едиными и решительными".

Отметим, что на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса Джонсон сказал, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом" на фоне сосредоточения российских войск у границ Украины. По его мнению, Владимир Путин еще не принял решение относительно нападения, но это не значит, что "катастрофа" не произойдет очень скоро.

Он добавил, что данные разведки остаются "мрачными", а риск вторжения – очень высоким. На той же пресс-конференции британский премьер допустил, что в случае нового вторжения России в Украину Великобритания может усилить военную поддержку нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон заявил, что не понимает, как цель президента РФ Владимира Путина держать НАТО подальше от России соотносится с российскими угрозами в адрес Украины. Он подчеркнул, что вторжение РФ в нашу страну приведет лишь к усилению восточного фланга Альянса.

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