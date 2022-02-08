Джонсон пригрозил Путину последствиями вторжения в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не понимает, как цель президента РФ Владимира Путина держать НАТО подальше от России соотносится с российскими угрозами в адрес Украины. Он подчеркнул, что вторжение РФ в нашу страну приведет лишь к усилению восточного фланга Альянса.

Об этом политик написал в своей статье для британской газеты The Times. При этом Джонсон подчеркнул, что "Великобритания не дрогнет" перед лицом агрессии России.

"Не может быть более убедительного аргумента в пользу необходимости НАТО, чем вид российских танков, снова вторгающихся в европейскую страну", – отметил британский премьер.

Поддержка Европы и НАТО со стороны Великобритании останется "безоговорочной и непоколебимой", пообещал он.

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Джонсон обратился к России, написав, что союзники не собираются поощрять российскую "принудительную дипломатию" в отношении Украины. Он добавил, что успешный диалог с Москвой возможен только в том случае, если она снизит напряжение вокруг нашей страны.

Политик также выразил уверенность в том, что этот конфликт все же можно решить при помощи дипломатии. По его словам, она должна быть принципиальной, решительной и терпеливой.

В том же случае, если дипломатия все же потерпит поражение, и Лондон, и союзники подготовят необходимые меры, чтобы отреагировать на возможное вторжение России в Украину.

В частности, речь идет о новых санкциях, который могут коснутся ряда граждан РФ, юридических лиц и компаний, как-либо связанных с Кремлем.

Напомним, что Британия не исключает укрепления сил НАТО в Европе на фоне агрессии России. Для этого могут задействовать истребители и военные корабли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Джонсон после визита в Киев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он предупредил лидера РФ о последствиях дальнейшей агрессии.