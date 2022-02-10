Джонсон заявил, что Британия может усилить военную поддержку Украины в случае агрессии РФ

В случае нового вторжения России в Украину Великобритания может усилить военную поддержку нашей страны. Ранее Лондон уже передал Киеву 2000 единиц противотанкового оружия, и на данный момент украинская сторона не просит больше.

Об этом на пресс-конференции с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса 10 февраля заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, сейчас наша страна уже хорошо подготовилась к эскалации, и есть вещи, от которых Киев отказывается, так как их уже достаточно. Несмотря на это, политик не исключил дальнейшую поддержку Украины.

"Это возможно, я не хочу исключать это, но на данный момент мы считаем, что пакет правильный. Но я хочу подчеркнуть, что это будет абсолютная катастрофа, если до этого дойдет, и если на украинской земле произойдет серьезное кровопролитие", – добавил он.

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Напомним: ранее Джонсон обратился к России, написав, что союзники не собираются поощрять российскую "принудительную дипломатию" в отношении Украины. Он добавил, что успешный диалог с Москвой возможен только в том случае, если она снизит напряжение вокруг нашей страны.

Он подчеркнул, что "Великобритания не дрогнет" перед лицом агрессии России.

"Не может быть более убедительного аргумента в пользу необходимости НАТО, чем вид российских танков, снова вторгающихся в европейскую страну", – отметил британский премьер.

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