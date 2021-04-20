Москва будет готова начать новую стадию агрессии против Украины уже через несколько недель, – Кулеба

Наращивание Россией вооружения вблизи Украине имеет стратегический характер, агрессор стянул к нашей границе больше военных, чем в 2014 году. Учитывая это, можно считать, что Кремль будет готов к возможной атаке уже через несколько недель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции для иностранных СМИ. Ее транслировали на YouTube-странице ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава МИД отметил, что сейчас невозможно точно сказать, стоит ли ожидать от Москвы начала нового этапа агрессии против Украины. Поэтому необходимо готовиться к любому сценарию развития событий.

Кулеба подчеркнул, что от действий Украины и государств, которые ее поддерживают, зависит, удастся удержать президента РФ Владимира Путина от дальнейших шагов против нашей страны.

Рассказал министр также и о причинах, которые могут подталкивать Кремль к такому поведению, которое он демонстрирует в последнее время. Так, по мнению Кулебы, Россия стремится показать всему миру, что она может делать что угодно, несмотря на осуждение и санкции.

Еще один мотивом может быть желание агрессора надавить на Украину и завершить войну в Донбассе на выгодных для него условиях. Третья же причина заключается в том, что рейтинг Путина и его партии падает, и поэтому перед парламентскими выборами власти РФ хотят таким образом сплотить население вокруг лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности Украины мониторит ситуацию на восточном направлении и разрабатывает различные сценарии реагирования на российскую агрессию.