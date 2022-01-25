Министр обороны Латвии назвал блокирование Германией поставок оружия Украине "позором"
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал блокирование Германией поставок оружия Украине "позором". По его словам, такое мнение разделяют во всех трех странах Балтии, а также во всех странах Северной Европы.
Пабрикс также раскритиковал позицию властей страны касательно возможной широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
"Я считаю большой ошибкой позицию, особенно ответственных СДПГ, не отправлять оружие в Украину, а отправить им полевой госпиталь. Когда вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас побьют", этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь", — сказал министр обороны Латвии.
По его мнению, немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание.
"Немецкая блокада эстонских гаубиц Украине считается позорной позицией во всех трех странах Балтии, а также во всех странах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право защищать себя. Если вы запрещаете кому-то получать средства на оборону, вы не поддерживаете мир", — подчеркнул Пабрикс.
Он также добавил, что немецкая блокада поставок оружия в Украину — это лишь верхушка айсберга. По словам министра, это показывает пацифистскую послевоенную философию немецкого общества, а также очень тесные деловые и экономические связи между Германией и Россией. И это касается не только газовых отношений и "Северного потока — 2".
"Это бросает тень на все достижения и является краеугольными камнями Европейского Союза. На самом деле позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой", — объяснил политик.
Пабрикс также добавил, что нынешняя политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия.
"Короче говоря, политика Германии в отношении России не соответствует нашему времени", — резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, что правительство Германии настойчиво отказывается предоставлять современное вооружение Украине, несмотря на максимальное усиление российских войск у ее восточных границ. Вместо этого в немецком МИД ратуют за дипломатическое разрешение военного конфликта.
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