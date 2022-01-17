Позиция Германии неизменна: Бербок поставила точку в вопросе о передаче Украине оружия

Германия продолжает настаивать на недопустимости поставок современного вооружения на Украину для усиления ее позиций в условиях угрозы реального вторжения России. Предпочтение руководство ФРГ отдает дипломатическим способам решения кризиса на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Политики провели встречу по случаю 30-летия со дня установки дипломатических отношений двух государств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Глава украинского МИД Кулеба указал, что Киев в тесном сотрудничестве с Берлином пытается найти способ мирного урегулирования военного конфликта. При этом Украина осознает, что современное вооружение позволяет рассчитывать на большие возможности при сопротивлении России.

"Тем не менее позиция Германии остается неизменной в этом вопросе. Мы осознаем свою историческую ответственность в оказании поддержки Украине в такой сложный и опасный период. Бундестаг продолжит предоставлять максимальную помощь в лечении, реабилитации украинских солдат, мы уже помогли установить мобильный лазарет", – заметила Бербок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Германии Андрей Мельник критически отозвался о вето Берлина, наложенного на снабжение украинской армии современным вооружением с Запада.