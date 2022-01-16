Мельник обратился к главе МИД Германии из-за оружия для Украины: настал момент истины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкую сторону пересмотреть позицию относительно предоставления оборонного вооружения для нашего государства. Он отметил, что Киев нуждается в такой помощи, а Берлин не может оставаться равнодушным к угрозе российской агрессии.

С таким обращением дипломат выступил накануне визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, передает Zeit. По словам Мельника, политика немцев очень разочаровала украинцев и теперь "настал момент истины", чтобы выяснить, кто настоящий друг для официального Киева.

Мельник указал, что сейчас над миром нависла угроза наихудшей с 1945 года войны в центре Европы, но Украина сохраняет "священное право на самооборону". Также посол заявил, что в законодательстве Германии "неоказание помощи" считается преступлением и этот же принцип, по его словам, распространяется и на международные отношения.

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"Мы обращаемся к правительству Германии и к министру иностранных дел Бербок с призывом срочно помочь Украине необходимым вооружением для обороны", – заявил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт и директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко рассказал, что Украина не может закупать у стран НАТО оружие из-за того, что Германия блокирует эту площадку. Однако страны-партнеры нашей страны могут оказывать военную помощь безвозмездно и обходить вето Берлина.