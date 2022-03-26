Министр обороны Чехии отказалась ехать в Будапешт на встречу министров V4 из-за пророссийской позиции венгерских властей

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Будапешт на министерскую встречу Вышеградской четверки (Венгрии, Польши Словакии, Чехии). Причиной стала пророссийская позиция венгерской власти.

На своей странице в Twitter в пятницу, 25 марта, глава Минобороны Чехии отметила, что ранее всегда поддерживала V4. "Мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови", – написала Чернохова.

Ее позиция стала ответом на заявление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сиярто. Он сказал, что Венгрия не позволит "поставки оружия для Украины через нашу территорию", поскольку эти грузы могут стать военной целью. Также он высказался против расширения санкций на энергоснабжение из России, "поскольку это приведет к резкому росту расходов".

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Накануне Сиярто также сказал, что Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны (закрытия неба) над Украиной. Это, по его словам, приведет к боевым действиям в воздухе. Также Венгрия против введения в Украину миротворческой миссии НАТО, так как это грозит началом "сухопутной войны".

Спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление политика. Он сказал, что война в Украине – это война России против всего демократического мира. Венгрии следует пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине ради общего мира.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне обратился лично к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Политик сравнил массовые расстрелы евреев в Будапеште в конце Второй мировой войны с убийствами российскими военными жителей города Мариуполь.

Зеленский отметил, что, если Венгрия еще думает вводить ли санкции против России и пропускать ли оружие, то политикам стоит посетить мемориал "Обувь на реке Дунай", установленный в Будапеште в память о жертвах Холокоста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия отказалась от предоставления оружия Украине, несмотря на то, что Россия развязала против нее войну. Также страна не намерена пропускать вооружения через свою территорию.

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