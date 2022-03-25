Зеленский напомнил Орбану о трагедии венгерских евреев: сходи на набережную Дуная, если не решаешься вводить санкции

Выступая перед Европейским советом 24 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился лично к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Политик сравнил массовые расстрелы евреев в Будапеште в конце Второй мировой войны с убийствами российскими военными жителей города Мариуполь.

Украинский президент предложил Орбану посетить мемориал, установленный в Будапеште в память о жертвах Холокоста. Видео обращения к европейским политикам опубликовала пресс-служба ОП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что, если Венгрия еще думает вводить санкции против России или нет, пропускать оружие или нет, торговать с РФ или нет, то политикам сртаны стоит вспомнить о массовых убийствах в 1944 и сравнить их с убийствами украинцев, которые происходят сейчас от рук российских военных.

Видео дня

"Я был на вашей набережной, видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь и ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия в Мариуполе, там такие же люди!" – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине необходима поддержка Венгрии, и колебаться нет времени.

Ранее Венгрия выразила протест по поводу энергетических санкций против России. В стране осудили Россию за войну против Украины, но добавили, что санкции не должны распространяться на нефть и газ.

Мемориал "Обувь на реке Дунай" в Будапеште посвящен жертвам Холокоста. Чтобы не заниматься погребением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии пуль сковывая цепью 50-60 человек и стреляя только в первого – падая, он тянул за собой других. Евреев привозили в дунайскую набережную на грузовиках, приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский выступил с обращением к Европейскому совету и народам Европы 24 марта. Глава государства подчеркнул, что Украина не хотела войны, но сейчас страна объединилась и ради мира объединяет весь мир. Он призвал европейских политиков не опоздать и принять верное решение относительно членства Украины в ЕС.

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