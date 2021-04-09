МИД РФ "напугал" масштабной эскалацией в случае вступления Украины в НАТО

В Министерстве иностранных дел России заявили, что возможное членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на Донбассе. Также в ведомстве обвинили Киев в "наращивании истерии о мифической российской угрозе".

Как сказала на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова, гипотетическое получение членства в Альянсе "не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", передает РИА Новости.

Она констатировала, что обстановка на Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

"Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны. В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке", – отметила Захарова.

Также она раскритиковали санкции СНБО Украины против "Россотрудничества", назвав их "очередным приступом русофобии".

По словам Захаровой, этот "откровенно недружественный шаг" делает невозможным нормальное функционирование представительства "Россотрудничества" в Украине и российского центра науки и культуры в Киеве.

"В этой связи нами была направлена нота в Министерство иностранных дел Украины с требованием разъяснить позицию киевских властей по данному вопросу, а также уточнить, намерена ли украинская сторона соблюдать свои международно-правовые обязательства. Ответ пока не поступил", – добавила дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попали 79 юридических лиц, среди которых – кремлевская организация "Россотрудничество".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам главы государства, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.