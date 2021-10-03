ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине – Welt

В Европейском Союзе рассматривают возможность организации независимой военной учебной миссии в Украине. Согласно внутреннему документу, таким образом Европа хочет поддержать Украину в условиях "продолжающейся напряженности между Киевом и Москвой".

Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на данные Европейской службы внешних связей (EEAS). Название предполагаемой миссии звучит так: "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Известно, что эта миссия нужна для обучения украинских военных в связи с агрессией Российской Федерации на границе Украины, а также для демонстрации солидарности ЕС с нашей страной.

Отмечается, что с просьбой об организации миссии в Украине к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю обратились руководители украинских Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Конфиденциальное письмо было отправлено в июле этого года.

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За создание такой миссии Евросоюза, по данным Welt, уже выступили Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Поддерживают инициативу Финляндия и Швеция.

В ЕС, помимо упомянутой миссии, могут помочь Украине и другими способами. Для того, чтобы усилить потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), может быть расширена консультативная миссия Евросоюза по реформированию сферы гражданской безопасности нашей страны.

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