Байден и Шольц обсудили скопление войск РФ возле украинской границы

Президент США Джо Байден провел разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Американский лидер поздравил его с назначением, после чего политики обсудили, в частности, проблему наращивания Россией вооружения вблизи Украины.

Об этом сообщили на сайте Белого дома. Отмечается, что лидеры двух стран говорили о совместной работе по противодействию эскалации со стороны страны-агрессора РФ.

Байден и Олаф обсудили и другие глобальные проблемы, такие как борьба с пандемией коронавируса и угроза изменения климата.

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Добавим, что Олаф Шольц заявил, что вопрос защиты суверенитета Украины сейчас является самым главным на повестке дня в Европе, передает "Укринформ". По его словам, нужно упорно работать над тем, чтобы безопасность нашей страны никто не нарушал.

"Угроза суверенитету Украины – это то, к чему мы не будем толерантны", – сказал он.

Шольц пообещал, что Германия будет делать все возможное для поддержания общей безопасности, в том числе и в рамках НАТО. Он подчеркнул, что Альянс может положиться на ФРГ.

Напомним: канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Российской Федерации необратимыми последствиями в случае военного вторжения в Украину. По его словам, нужно делать все, чтобы избежать сценария военного противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава РФ Владимир Путин в ходе переговоров пообещал американскому лидеру Джо Байдену не наращивать эскалацию вокруг Украины.

Все подробности разговора Зеленского с Байденом вы найдете в материале по ссылке.