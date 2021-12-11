В США отложили военную помощь Украине на $200 млн – NBC News

В течение последних недель администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на 200 млн долларов. Однако в результате американская сторона решила временно отказаться от поставки, несмотря на просьбы Киева.

Об этом пишет NBC News, ссылаясь на осведомленные источники. Отмечается, что у США есть несколько других вариантов помощи нашей стране, в том числе и куда больший пакет, передача которого может быть согласована в случае вторжения России в Украину.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден пригрозил президенту РФ санкциями в случае ее атаки на Украину, а также добавил, что тогда украинская сторона получит от США дополнительную военную помощь.

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Считается, что поставку на 200 млн задержали, чтобы дать дипломатам больше времени на работу по устранению напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину.

"Пакет меньшего размера лежал на столе президента примерно три-четыре недели", – сказал один из источников издания. Но в итоге окончательное принятие решение по этому вопросу отложили.

На данный момент неизвестно, что именно входит в данный пакет помощи, который хотели передать Украине. Однако есть данные о том, что Киев запросил у Вашингтона: системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Добавим, что и в Белом доме, и в Офисе президента Украины не стали комментировать для NBC эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин пообещал американскому лидеру Джо Байдену не наращивать эскалацию вокруг Украины. Об этом Байден рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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