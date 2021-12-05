Мэр Полтавы повторил тезис пропагандистов РФ о войне на Донбассе: идет брат на брата. Видео

Мэр Полтавы Александр Мамай попал в скандал, сказав, что на территории украинского Донбасса сейчас якобы воюют две "сверхдержавы" – Россия и США. Кроме того, он повторил тезис кремлевских пропагандистов, сказав, что там "брат идет на брата".

"Очень жаль", – сказал он. Таким образом, можно предположить, что Мамай считает украинцев и русских братскими народами. Такое заявление городской глава сделал в эфире телеканала "Наш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что журналист канала поддержал его точку зрения, сказав, что Украину "используют как плацдарм в геополитической игре".

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Мамай сообщил, что пообщался с выпускниками военной кафедры Полтавского политехнического университета и услышал, как они говорят, что хотят, чтобы Украиной управлял украинец.

"В неофициальных разговорах почти все заявляют, что никто не хочет чтобы нами управляли ни с Запада, ни с Востока", – рассказал мэр.

Напомним: не так давно "братскими народами" украинцев и русских назвал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу. Он заявил, что не считает Украину угрозой.

До этого одним народом украинцев и русских называл президент РФ Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский ответил ему, что, хоть у нас и есть общая часть истории, мы точно не один народ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинцы и россияне – это разные народы и между ними находится пропасть, за которую несет ответственность лично Путин, так как Россия напала на нашу страну и убила тысячи людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году мэр Полтавы Александр Мамай заявлял, что его заместители начнут разговаривать на украинском языке, только если город оккупируют.