Мэр Мелитополя Федоров – о нахождении в плену оккупантов: обмен состоялся лишь со второй попытки

Городского главу Мелитополя Ивана Федорова, попавшего в плен к российским оккупантам, смогли освободить только со второй попытки. Первая оказалась неудачной, в заложниках 33-летний чиновник провел шесть суток.

О подробностях обмена он рассказал в интервью каналу "Настоящее время". По его словам, в плену россияне не били его, однако давили психологически.

Мэр отметил, что первая попытка обмена происходила в понедельник – к определенному месту его везли более семи часов в автомобиле, а затем заявили, что все отменяется.

"Поверьте, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове. Вернули обратно в камеру. Еще сутки или полтора я там находился", – отметил Федоров.

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Он добавил, что оккупанты лгали, якобы Украина отказалась его забирать. Но затем была вторая попытка обмена – назначенная на 17:30, но из-за задержки ее провели в 18:40, когда уже было темно.

Федоров был уверен, что обмен не произойдет и в этот раз. Однако он состоялся – чиновника обменяли на девять российских солдат.

"Но солдатами этих – наверняка, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей, их точно нельзя назвать, потому что ребятам по 18-19 лет. Но это те люди, которые пришли в мою страну убивать мой народ", – подчеркнул бывший узник оккупантов.

Мэр Мелитополя добавил, что захватчики не избивали его, при этом давили психологически. По его словам, во время переговоров, когда оккупанты пытались что-то узнать, в камере его окружали порой сразу пятеро-семеро военных с оружием.

"Они меня руками не трогали, но поверьте, семеро людей с стоящим рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию. Или в соседней камере кого-то пытали – и были слышны те крики, которые психологически давят так, что это совершенно точно можно сравнить с давлением", – признался Федоров.

Напомним: мэра города Мелитополь в Запорожской области российские военные похитили около 16:00 пятницы, 11 марта. Федорова, отказавшегося сотрудничать с врагом, увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его удерживали во временно оккупированном Луганске.

Оккупанты обвинили чиновника в терроризме, в так называемой прокуратуре "ЛНР" заявили, что возбудили против него уголовные дела. В среду, 16 марта, Ивана Федорова освободили из плена российских захватчиков в рамках проведенной спецоперации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после освобождения из российского плена мэр Мелитополя записал видеообращение. Федоров поблагодарил каждого, кто любым способом борется против захватчиков и заверил, что Украина победит.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров получил орден "За мужество". Награду ему вручил президент Владимир Зеленский.

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