Мендель высказалась о работе нового пресс-секретаря Зеленского: он старается, растет. Видео

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров начал работу на этом посту, имея сложившуюся систему пресс-службы и команду. Когда в 2019 году на этот пост была назначена Юлия Мендель, систему и команду пришлось создавать с нуля.

Об этом Мендель заявила в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL. "У нас были абсолютно разные входные данные", – подчеркнула она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В частности, по словам Мендель, большую роль играл даже пол пресс-секретаря. "Я была пресс-секретарем (по-украински "прессекретаркою". – Ред.), а он пресс-секретарем. В нашем обществе сложилось очень большое отличие в отношении к женщине и к мужчине", – отметила она.

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Кроме того, на момент прихода Мендель в Офис президента в июне 2019 года пришлось формировать команду и систему с нуля. Никифоров же пришел в ОП, когда все это уже работало, заметила она.

"Мы пришли – у нас ничего не было. Пришел Сергей – у него есть команда, есть система. Он должен ее изучить, он должен добавлять новые месседжи, он должен передавать то, что говорит президент, формулировать позицию. Но это разные входные данные. Однако всегда есть моменты для совершенствования системы", – сказала бывшая пресс-секретарь.

В то же время Мендель заверила, что не испытывает ревности к своему преемнику, готова помогать ему и желает Никифорову удачи на этой должности. "В профессиональном ревность, мне кажется, неуместна. Искренне желаю Сергею удачи".

Отвечая на вопрос, хороший ли Никифоров пресс-секретарь, Мендель сказала: "Он старается. Он растет. Он понимает все большее информационное пространство и информационные вызовы. Мне кажется, хороший – это тот, который пытается расти профессионально".

"У нас все берутся оценивать работу пресс-секретаря после того, как я стала таким известным пресс-секретарем. Но действительно хороший пресс-секретарь – это тот, который устраивает президента Украины", – добавила она.

Говоря о работе Никифорова во время пресс-марафона президента 26 ноября, Мендель отметила: "Я думаю, что Сергей пытался чувствовать президента, высказался ли он уже до конца. Перебивать президента, не дать ему высказать точку зрения или дать лишь частичному количеству журналистов задать вопрос – это тоже неправильно".

"Я думаю, что он действовал гибко, дипломатично. Он пытался, чтобы все журналисты задали вопрос, чтобы у президента было достаточно времени, чтобы ответить. Вообще, формат такого пресс-марафона достаточно сложен. Но у каждого журналиста была возможность задать вопрос. Для меня это был бум демократии", – подытожила бывшая пресс-секретарь.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что в ОП решили не комментировать разговор президентов США и России, поскольку коммюнике по его итогам носит сокращенный характер.