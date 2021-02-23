Мендель ответила на заявление Стерненко о должностях от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала, что глава государства Владимир Зеленский предлагал должности осужденному к 7 годам заключения одесском активисту Сергею Стерненко.

Как сказала она "Украинской правде", такие предложения "не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности".

"Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного президент не получал", – заверила Мендель.

Также, по ее словам, Зеленский не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.

"Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", – подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, Стерненко после заслушивания обвинительного приговора в суде заявил, что Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

Активисту передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце – президент. Стерненко представился, но с той стороны бросили трубку.

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