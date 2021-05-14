Медведев грубо прокомментировал дело Медведчука-Козака и заявил о "политическом слабоумии" в Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о расследовании против народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака (ОПЗЖ). Россиянин считает, что обвинения касательно политиков якобы "не имеют под собой ни малейших оснований".

По мнению Медведева, кума президента РФ "преследуют", а расследование правоохранителей – это "охота на ведьм". Об этом говорится в заявлении политика страны-агрессора, текст которого был размещен на сайте "Единой России" 13 мая.

Заместитель главы Совета безопасности России сказал, что оснований для дела якобы нет, но "если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно". "Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров", – высказался Медведев.

Он выразил поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Также сказал, что дело против Медведчука – "попытка уничтожить, испугать и вытолкнуть из страны политика, который не боится жестко критиковать власть".

Россиянин использовал множество тезисов пропаганды, в частности – о якобы влиянии Запада на Киев, "законности" оккупации Крыма и т.п..

Как уверяет он, угрозы Медведчуку и Козаку "реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц".

"Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", – грубо высказался председатель "Единой России".

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься лучше решением внутренних и внешних проблем.

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