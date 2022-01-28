Медреформа от Радуцкого: украинцев могут вынудить платить за 'бесплатную медицину'?

В середине декабря 2021 года на голосование в Верховной Раде был поставлен интересный законопроект, который, по заверению авторов, должен существенно улучшить медицинское обслуживание для украинцев. Инициаторы законопроекта 6306 во главе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинским страхованием Михаилом Радуцким и бывшей заместительницей Ульяны Супрун Ольгой Стефанишиной, уверяли, что внесение изменений в ряд действующих законов, предусмотренное их законопроектом, позволит украинцам получать более качественные медицинские услуги, поможет контролировать, по назначению ли расходуются выделенные на лечение граждан государственные средства и создаст условия для повышения эффективности работы Национальной службы здоровья Украины.

Чтобы убедить коллег по парламенту поддержать предлагаемые изменения, отдельные инициаторы законопроекта даже прибегали к откровенному шантажу: мол, не поддержите этот законопроект – лишите врачей новых повышенных зарплат, которые им с 1 января обещал президент Зеленский, а украинцев с сахарным диабетом оставите без инсулина.

Впрочем, похоже, среди народных избранников есть не только те, кто лишь слушает докладчиков, но и те, кто читает тексты проектов перед тем, как за них голосовать. Нардепы, бравшие слово в ходе обсуждения законопроекта, беспощадно раскритиковали предлагаемые им новации. Потому что убеждены: за красивой оберткой благих намерений скрыта де-факто попытка заставить украинцев финансировать систему здравоохранения не только опосредованно (через бюджет), но и прямо – из собственного кармана в виде оплаты полученных в государственных и коммунальных больницах услуг. Кроме того, законопроект содержит ряд положений, которые в конечном счете могут привести к сокращению количества медицинских учреждений.

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Тогда, в декабре, аргументы противников "реформы" оказались убедительнее аргументов ее сторонников: парламентарии не поддержали законопроект 6306, отправив его на доработку. А 26 января 2022 года комитет во главе с Радуцким рассмотрел уже "доработанную" версию законопроекта авторства Радуцкого – и снова рекомендовал Верховной Раде за него проголосовать. При том, что самые противоречивые предложения просто "перекочевали" из первого варианта проекта закона в доработанную его версию.

Что же не так с реформаторскими планами Радуцкого и Ко и чем они могут угрожать украинцам – разбирался OBOZREVATEL.

В пояснительной записке к доработанному законопроекту 6306 указано: "Законопроект призван повысить эффективность деятельности Национальной службы здоровья Украины (далее – НСЗУ) и медицинского обслуживания населения. предупредить риски нарушения прав граждан на медицинскую помощь, предусмотренную законодательством Украины". Цель – очень правильная, своевременная и даже благородная. Другое дело – что упомянутый законопроект не приближает Украину к достижению этой цели. Причем ни в первой, ни в "доработанной" версии.

Среди новаций, которые содержала первая версия законопроекта и которые возмутили профессиональное сообщество, было, в частности, фактическое исключение из гарантированных государством гражданам услуг третичной медицинской помощи. Под видом заботы об обеспечении возможности для медицинских институтов заниматься наукой, изучением заболеваний и новых подходов в их лечении – украинцев де-факто собираются лишить возможности получать в таких высокоспециализированных учреждениях медицинскую помощь. Другими словами, имеешь серьезное заболевание и нуждаешься в консультации известного профессора или обследования на дорогостоящем оборудовании, которого нет в районной больнице – иди в частную клинику.

Более того: законотворцы предлагают украинцам также начать платить за услуги и в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Пока – не за все, только за те, которые государство не оплачивает в рамках программы медицинских гарантий. Перечень платных услуг и конкретные прайсы на них каждая больница будет устанавливать самостоятельно.

"Учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять услуги по медицинскому обслуживанию, которые не покрываются программой медицинских гарантий по медицинскому обслуживанию населения, и в других случаях, установленных законодательством, за плату от юридических и физических лиц. Плата за такие услуги по медицинскому обслуживанию устанавливается учреждениями здравоохранения самостоятельно", – предлагают внести дополнения в законодательство по здравоохранению реформаторы.

"Финансирование будет осуществляться не только государством, не только местными бюджетами, но и людьми. По сути, это софинансирование. Цивилизованные страны имеют страховую медицину, поэтому человек не вытягивает из кармана деньги и не платит за здравоохранение. Если же вы сейчас поддерживаете это – вы голосуете за то, чтобы люди платили за здравоохранение, за то, чтобы лечить своих детей, своих родителей. Вы поддерживаете уничтожение 3 уровня системы здравоохранения, там, где специализированные туберкулезные, психиатрические больницы, где медицинская наука", – эмоционально реагировала на предложения законопроекта при его обсуждении в декабре Юлия Тимошенко.

Однако эти предложения законодательных изменений остались и в доработанном законопроекте.

При этом сколько и за что именно украинцам придется платить – неизвестно. Ведь в Украине нет перечня услуг, которые гражданин гарантированно и абсолютно бесплатно может получить в государственных или коммунальных медучреждениях. Перечень того, за что придется заплатить (как то косметологические услуги или протезирование зубов, прерывание беременности или лечение бесплодия, медицинские осмотры или лечение венерических болезней и алкоголизма) – Кабмином утвержден. Четкий список медицинских услуг, получение которых гарантируется и финансируется государством – нет.

Действующее законодательство предусматривает только, что государство гарантирует гражданам бесплатную первичную, экстренную, специализированную и паллиативную помощь – формулировки, позволяющие слишком широкую трактовку. Так что выглядит так, что, не имея денег на финансирование программ медицинских гарантий в полном объеме – государство перекладывает обязанность финансировать здравоохранение на граждан. Причем – на всех, включая малообеспеченные семьи, детей и пенсионеров.

О негативных последствиях подобных законодательных изменений упомянули, в частности, в Главном научно-экспертном управлении ВРУ, которое изучало упомянутый законопроект. В отличие от медицинского комитета там идею считают опасной, ведь она "создает риски значительной коммерциализации медицинской помощи". Следовательно, – и делает ее недоступной для значительной части граждан.

"Согласно Конституции Украины, граждане имеют право на бесплатное лечение: государственное или страховое. О первом мы уже давно забыли. Другое – так и не смогли обеспечить. Принуждать людей быть соплательщиками медицинских услуг недопустимо. Потому что у них есть конституционное право получить медицинскую помощь", – критиковал предлагаемую норму народный депутат Нестор Шуфрич еще во время первого голосования. Он, как и Тимошенко, не был услышан.

Еще одним серьезным нововведением законопроекта есть существенное расширение полномочий Кабинета министров Украины в организации предоставления медицинской помощи населению. Авторы предлагают отдать Кабмину право устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будет оказывать медицинское учреждение, определять границы госпитальных округов и госпитальных кластеров "на основе нужд населения в медицинской помощи и обеспечении комплексного оказания". Какими критериями при этом будет руководствоваться правительство – законотворцы не уточняют. Что, согласно выводам Главного научно-экспертного управления, "создает риски ухудшения уровня доступности медицинского обслуживания населения".

Органам местного самоуправления в законопроекте предлагается оставить обязанность финансировать медучреждения на своей территории и право создавать, закрывать или перепрофилировать медицинские учреждения с учетом планов развития госпитальных округов. Фактически их ставят перед выбором: либо финансировать, либо закрывать больницы.

К чему может привести подобная ситуация, при обсуждении законопроекта перед голосованием 15 декабря говорила нардеп Лариса Билозир.

"Под хорошим названием кластеризации госпитальных округов имеем оптимизацию, сокращение и объединение больниц. Что это значит? Что мы выводим это из-под закона и отдаем Кабмину. А я видела уже это моделирование. Моделирование кластеризации по Винницкой области – это даже не десять опорных больниц! На моем округе остается всего одна больница - и то не та. А те, которые действительно оказывают услуги и действительно работают, из-за плохо выбранных критериев – выпадают", – утверждает нардеп.

Вынуждая украинцев "софинансировать" систему здравоохранения и де-факто уменьшая доступность получения медицинских услуг для граждан – Радуцкий и другие соавторы законопроекта навешивают на больницы дополнительную статью расходов. До сих пор в законодательстве была прописана возможность создавать при медучреждениях наблюдательные советы. Как правило, в них входили волонтеры и благотворители, которые помогали больницам, на которые у государства хронически не хватает денег, покупать необходимое оборудование или медикаменты. Радуцкий и Ко предлагают заменить их на наблюдательные советы. Следовательно, – больницы вынуждены будут платить членам этих наблюдательных советов зарплаты. Да и порядок их формирования согласно законодательству отличается.

При этом новые наблюдательные советы предлагается наделить сверхширокими полномочиями. Они будут координировать вопросы обеспечения прав и гарантий безопасности пациентов, будут наблюдать за выполнением требований законодательства при медицинском обслуживании и даже заниматься финансово-хозяйственной деятельностью медицинского учреждения. Фактически речь идет о том, что наблюдательные советы объединят полномочия омбудсменов, КРУ, БЭБ. Зачем создавать новые органы с такими широкими полномочиями, дублирующими уже существующие структуры, зачем тратить деньги на их содержание и хватит ли у них компетенций, чтобы и правильность установленных диагнозов определять, и финансовые злоупотребления выявлять – открытый вопрос.

Еще одно тревожное новшество законопроекта – то, что Министерства здравоохранения предлагается обязать утвердить "Порядок предоставления медицинской помощи по видам, профилям, заболеваниям или состояниям, а также условиям и формам предоставления такой помощи, порядок ведения очереди пациентов". Авторы законопроекта не уточняют, имеет ли Минздрав кадровый потенциал для разработки и утверждения такого количества дополнительных нормативных документов. И главное – не объясняют обоснованности и целесообразности такого шага.

Ведь, если говорить, например, о порядке обращения за медицинскими показаниями в учреждения здравоохранения – сейчас "маршруты пациента", то есть конкретный указатель, с какими проблемами и куда именно человек может обратиться в своем городе/районе/области создаются на местах, в зависимости от специфики региона. Зачем отбирать у них эту возможность и заставлять Минздрав разрабатывать соответствующую карту централизованно – пока понять сложно. Как и оценить, насколько на практике это может усугубить медицинское обслуживание украинцев.

Особенно – в комплексе с анонсированным "порядком ведения очереди пациентов". Что именно закодировали под этим словосочетанием инициаторы законопроекта – неизвестно. Однако можно предположить, что речь идет об окончательном узаконении ситуации, когда очереди обследования или консультации у узкопрофильного специалиста украинцы будут ждать месяцами. Или вынуждены будут искать возможности пройти обследование или проконсультироваться где-нибудь в другом месте. К примеру, в частной клинике – за немалые деньги.

Отдельного внимания заслуживает также вопрос паллиативной медицины. Законопроектом предусмотрено, что объемы предоставления паллиативной помощи, в частности, то, сколько дней может провести в больнице жертва ДТП, человек после трансплантации или онкобольной пациент – будет определять не врач, исходя из реальной ситуации, показаний и фактического состояния пациента, а чиновники в Минздраве. Как учесть при этом все возможные факторы, включая индивидуальные особенности восстановления организма после различных травм, болезней или операций – авторы не уточняют. Как не объясняют они и то, что делать пациентам, которые не успеют вылечиться за отведенные Минздравом сроки – и будут лишены возможности завершить лечение.

Безусловно, в законопроекте можно найти и правильные, здоровые инициативы. Сложно отыскать что-то плохое в намерениях, например, создать электронный реестр граждан, страдающих орфанными заболеваниями – с целью эффективнее им помогать. Хотя создание реестра – и без законопроекта Радуцкого является обязанностью НСЗУ, разработка и внедрение для работы с пациентами предусмотрена правительственным планом мероприятий, принятым еще год назад. Да и в идее возложить расходы на лечение, скажем, жертвы ДТП на ее виновника – тоже есть определенная логика.

Однако в целом предложения законодательных изменений, содержащихся в упомянутом законопроекте, производят удручающее впечатление. Коммерциализация государственных и коммунальных больниц, создание предпосылок для сокращения системы медицинских учреждений, остальные перечисленные (и даже не упомянутые) новации – не улучшат, а наоборот усложнят получение украинцами действительно качественной и своевременной медицинской помощи.

Как бы то ни было, выглядит так, что на руку принятия этого законопроекта разве что частным медицинским учреждениям (включая сеть, из которой в свое время господин Радуцкий и пришел в большую политику), куда по крайней мере часть украинцев будет бежать от реформированной государственной медицины. И тем представителям государства, которые за результаты собственной некомпетентности, управленческих провалов и отсутствия государственнического мышления – хотят заставить платить украинцев.

Платить как в переносном, так и в прямом смысле.