Малюська – о возможной отставке: уйду, если попросят жена, Зеленский или Шмыгаль

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что пока не собирается в отставку. Однако, по его словам, готов это сделать, если попросят три человека.

Речь идет о его супруге, президенте Украины Владимире Зеленском и премьер-министре Денисе Шмыгале. Об этом Малюська сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что с названными людьми таких разговоров не было, а если бы было, то уже б "собирал вещи". "Но, тем не менее, разговоров об отставке не было, просьб не было, я пока еще чувствую в себе силы немножко поработать", – сказал Малюська.

Министр добавил, что не держится за кресло и говорил об этом с первого дня. Он подчеркнул, что решением парламента безусловно уйдет в отставку.

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Отметим, что министр юстиции Украины Денис Малюська, которому удается оставаться в этом кресле несмотря на смену руководства правительства, ассоциируется в украинцев ни с чем иным, как с тюрьмами и СИЗО. Он их ремонтирует, продает и даже собственноручно разрисовывает.

В "Слуге народа" уже заговорили о том, чтобы назначить нового министра на место Малюськи, ведь он забыл, что сфера его ответственности гораздо шире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минюст продолжил реализацию проекта по ремонтам бесплатных камер для заключенных, которые осуществляются за счет поступлений от платных. Недавно так было обновлено камеру №100 в Лукьяновском СИЗО Киева за 67 тысяч гривен.