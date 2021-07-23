Малюську могут уволить? Почему министр "прикипел" к тюрьмам и СИЗО, но забыл о другой работе в Минюсте

Министр юстиции Украины Денис Малюська, которому удается оставаться в этом кресле несмотря на смену руководства правительства, ассоциируется в украинцев ни с чем иным, как с тюрьмами и СИЗО. Он их ремонтирует, продает и даже собственноручно разрисовывает. В "Слуге народа" уже заговорили о том, чтобы назначить нового министра на место Малюськи, ведь он забыл, что сфера его ответственности гораздо шире.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Денис Малюська взялся за тюрьмы, колонии и СИЗО сразу же после своего назначения (конец августа 2019-го). Сначала в Украине появились платные камеры, деньги от которых предусматривались на ремонт бесплатных. С чем-чем, а с отчетами министр не медлил никогда. Каждая новая камера – пост в Facebook. Читателей он уверял: "это гораздо интереснее, чем финал футбольного Евро".

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Свою любовь к учреждениям отбывания наказаний он не сдерживает даже за границей, ведь во время рабочих поездок "кто куда, а он в тюрьму". Недавно такую экскурсию чиновник организовал себе в Вильнюсе.

В Украине же, чтобы получать больше, он придумал даже подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО. Хоть идея странная, но покупатели оригинальных подарков все же нашлись.

Однако новые ремонты очень дешево обходятся по сравнению с суммами, которые зарабатывают на платных камерах и продажи тюрем. В среднем на ремонт одной комнаты тратят чуть больше 60 тыс. грн, в то время как исправительные учреждения распродают из-под молотка за миллионы.

Министр реагирует на это спокойно, и, похоже, будет продолжать хвастаться фотографиями "до/после". Но, как говорят в народе, скупой платит дважды. И не очень качественные ремонты могут быть только красивой картинкой, которая за год превратится в трещины.

Чиновник кроме ремонтов занимается еще и "Большой распродажей тюрем". Вырученные средства распределяют по принципу 30/70: в государственный бюджет и на восстановление тюремной инфраструктуры соответственно. И как фанат своего дела, он перед продажей даже облагораживает объекты. Например, чтобы сбыть тюрьму на Киевщине, министр нарисовал на стене заключенного, который пытается бежать.

Сейчас в рамках большой распродажи сбыли два лота на отдельных аукционах – имущество и часть колонии. За них выручили 377 млн 500 тыс. грн и 30 млн грн соответственно.

За два года на должности Малюську называют министром тюрем не только в народе, в парламенте так же не замечают его работы в других направлениях. Поэтому народные депутаты рассматривают возможность усилить ведомство новым главой. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"В целом, депутатский корпус считает его человеком профессиональным, но у министерства большое хозяйство, которое состоит не только из тюрем. Мы будем говорить с президентом и определяться по нему в начале так называемого нового политического сезона. Этот вопрос на слуху, обсуждается, но окончательного решения нет", – сказал Качура.

Нардеп выделил несколько направлений, в которых требуется эффективная работа:

разработка антирейдерского законодательства;

системное невыполнение решений судов;

представительство государства в иностранных судах и юрисдикциях;

реформа исполнительной службы.

"Я думаю, что два года – это был достаточный срок, чтобы показать результат. Теперь пусть отчитается, что было сделано. Потому что то, что мы видим на поверхности – только тюрьмы и СИЗО", – подытожил Качура.

Добавим, что министерство должно реализовывать госполитику по вопросам банкротства, в сфере нотариата, принудительного исполнения решений судов, государственной регистрации актов гражданского состояния и прав на недвижимое имущество и многое другое.

о ЗАГСах забыл

"Он ремонтирует СИЗО, а стоило бы хоть раз увидеть, как в районах женят людей. У нас зал для церемоний находится в помещении водоканала – зимой почти не отапливается, а летом не проветривается, туалет на улице. А компьютеры для работы доисторического периода. Например услугу "е-Малятко" невозможно оперативно реализовать, потому что техника не тянет. И в таких условиях обслуживаем более 20 тысяч человек", – рассказала OBOZREVATEL работница ЗАГСа.

выгоднее работать на себя

"По стране куча вакансий государственного нотариуса, никто не хочет работать. Молодежи выгоднее стать частником – выбирать клиентов, устанавливать свою цену на услуги. А государственный работает на одну зарплату, которая похожа на слезы по сравнению с доходами тех, кто работает сам на себя. У нас в районе вместо двух один государственный нотариус – доходяга ленинского периода. А работы у него горы, потому что очереди ежедневно", – рассказала сотрудница отрасли.

исполнительная служба кипит

"Я бы не сказала, что у нас мало работы. Нам ставят планы на месяц и квартал, что должны получить в гривневом эквиваленте. Работа идет, выполнение решений идет. Мало? Всегда будет мало. Одного должника закрыл, а три новые появились. Иногда эти планы просто снятся", – прокомментировала OBOZREVATEL работница службы.

Получается, что министр выбрал свое любимое направление работы будто ученик, который называет любимым тот предмет, что знает лучше. Однако народные депутаты склоняются к словам президента Украины Владимира Зеленского, который говорил – просто профессиональным быть недостаточно. За тем, как будет отчитываться Малюська и придется ли ему искать новую работу, покажет время. Возможно, уже скоро.