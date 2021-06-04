Малюська: олигарх попадет в тюрьму, никто не придет на его день рождения

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что президентский законопроект о статусе олигархов будет иметь серьезные последствия – после возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, украинским олигархам за сокрытие состояний будет угрожать тюрьма.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 июня. По его словам, законопроект о лжи в декларациях, на который Владимир Зеленский наложил вето, будет откорректирован, и отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Он подчеркнул, что СНБО – единственный инструмент, который работает эффективно. Вместе с тем, по его словам, решение СНБО о признании человека олигархом можно будет обжаловать в суде.

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"Если чувствуете, что вы не олигарх – обжалуйте. Но до этого вы будете признаны олигархом. Вы подадите декларацию за ложь, в которой вы сядете в тюрьму, вы попадете в реестр, где никто не захочет иметь с вами дело, вас будут сторониться, на ваш день рождения никто не придет, потому что из-за вас нужно будет подавать декларацию. Это законопроект, который бьет по болезненным точкам, но незаметным на первый взгляд", – сказал он.

Документ предполагает, что крупные бизнесмены захотят сделать все что угодно для того, чтобы не попасть в реестр олигархов. Для этого, говорит Малюська, нужно избавиться от влияния на политическую жизнь или на СМИ.

Также министр подчеркнул: Игорь Коломойский точно будет включен в реестр олигархов, потому что среди его бизнес-партнеров есть депутаты Верховной Рады.

"В законе указано, что если твой бизнес-партнер, с которым ты являешься совладельцем предприятия, является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом – ты оказываешь влияние на политическую жизнь. Партнеры господина Коломойского – официальные – в Верховной Раде есть, и не один. Поэтому Коломойский точно попадает", – сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Законопроект № 5599 о деолигархизации был подан в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 2 июня как неотложный.

Документом определяется понятие олигарх, предлагается создать в Украине реестр таких лиц по решению СНБО, систематизировать их влияние на СМИ и представления должностными лицами "деклараций" за контакты с такими лицами.

С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.