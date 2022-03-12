Макрон, Шольц и Путин провели переговоры по Украине: появились первые подробности

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 марта, провели совместный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой переговоров была война в Украине.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters, немецкое издание DW, а также российское информагентство "Интерфакс". Отмечается, что Шольц и Макрон потребовали немедленного прекращения огня.

"Разговор является частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине", — заявил представитель правительства Германии.

Он добавил, что ранее Шольц говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации в Украине.

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Представитель правительства Германии также отметил, что больше ничего не может быть раскрыто о переговорах лидеров.

Со своей стороны, в Кремле заявили, что Путин проинформировал двух лидеров о состоянии переговоров между Москвой и Киевом и ответил на их обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Украине.

Там добавили, что три лидера договорились поддерживать контакт.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц утром 10 марта провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 10 марта в Турции состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

По итогам полуторачасовых переговоров Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует агрессии против других стран.

А украинский министр подчеркнул: ультиматумы Кремля отброшены: Украина не сдастся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кремле жалуются на "плохой Запад". Там заявили, что такой экономической войны, которая началась против России, еще не было.

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