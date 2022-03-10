Кремль: Такой экономической войны, которая началась против России, еще не было

В Кремле заявили, что Россия еще не сталкивалась с такой "экономической войной". А потому делать экономические прогнозы сейчас практически невозможно.

Об этом сказал на пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об инфляции в России, которая, только по официальным данным, уже достигла 2,2% всего за неделю.

"Что касается инфляции, то сейчас достаточно шоковое воздействие на нашу экономику… Сейчас что-то прогнозировать – дело абсолютно неблагодарное, что называется гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", – сказал Песков.

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По оценкам Йельского университета по состоянию на 9 марта 330 международных компаний приняли решения о выходе из РФ. Также страна столкнулась с банковскими и финансовыми ограничениям, в частности заблокированы резервы центробанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже привело к тому, что доллар в РФ взлетел почти в 4 раза. Его покупку гражданам уже запретили.

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