Макрон после переговоров с Путиным прибудет с визитом в Украину: появились подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет с визитом в Россию 7 февраля и в Украину 8 февраля. Он встретится с Владимиром Зеленским на следующий день после встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters. В офисе Макрона рассказали, что на встречах приоритетным будет поиск согласованного пути деэскалации напряженности вокруг Украины.

В четверг Макрон провел отдельные телефонные переговоры с лидерами России и Украины, в которых отметил необходимость ускорить мирный процесс на Донбассе.

В Кремле отметили, что Путин во время разговора с Макроном "вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями".

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В свою очередь, Зеленский сообщил, что они с Макроном обсудили противодействие "вызовам безопасности" и активизацию "мирного процесса в рамках Нормандского формата".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил Украину и встретился с Зеленским. После переговоров британский премьер довольно резко высказался об агрессивных намерениях Кремля, пригрозив Путину последствиями.

Также он отметил, что Лондон подготовил пакет санкций на случай полномасштабного вторжения, и предупредил россиян, что украинцы будут защищать свою страну до конца.

На следующий день Джонсон созвонился с президентом РФ.