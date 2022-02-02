Вторжение в Украину станет трагическим просчетом: Джонсон поговорил с Путиным после визита в Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся на следующий день после визита главы британского правительства в Киев.
Главной темой обсуждения стала Украина. В частности, Джонсон затронул вопрос вступления в НАТО и предупредил Путина о последствиях дальнейшей агрессии, передает The Guardian. Президент РФ в свою очередь, как сообщается на сайте Кремля, снова обвинил Киев в "саботаже Минских соглашений".Что сказал британский премьер
Борис Джонсон заявил, что он обеспокоен враждебной активностью России на украинской границе. Он призвал Путина найти путь решения конфликта, который уважал бы территориальную целостность Украины и ее право на самооборону.
Также премьер-министр предупредил, что дальнейшее вторжение РФ станет трагическим просчетом.
Он напомнил, что все европейские демократические страны имеют право претендовать на членство в НАТО. Это же касается и Украины.
Джонсон также подчеркнул, что НАТО – это оборонительный Альянс.
Путин в свою очередь очередной раз назвал российско-украинскую войну "внутриукраинским кризисом".
Он заявил, что Киев якобы "хронически саботирует Минские соглашения".
Также Путин обвинил НАТО в "неготовности адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности". По его мнению, политика Альянса об открытых дверях "противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности".
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Джонсон посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Лондон подготовил пакет санкций на случай полномасштабного вторжения, а также предупредил россиян, что украинцы будут защищать свою страну до конца.