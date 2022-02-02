Вторжение в Украину станет трагическим просчетом: Джонсон поговорил с Путиным после визита в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся на следующий день после визита главы британского правительства в Киев.

Главной темой обсуждения стала Украина. В частности, Джонсон затронул вопрос вступления в НАТО и предупредил Путина о последствиях дальнейшей агрессии, передает The Guardian. Президент РФ в свою очередь, как сообщается на сайте Кремля, снова обвинил Киев в "саботаже Минских соглашений".

Борис Джонсон заявил, что он обеспокоен враждебной активностью России на украинской границе. Он призвал Путина найти путь решения конфликта, который уважал бы территориальную целостность Украины и ее право на самооборону.

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Также премьер-министр предупредил, что дальнейшее вторжение РФ станет трагическим просчетом.

Он напомнил, что все европейские демократические страны имеют право претендовать на членство в НАТО. Это же касается и Украины.

Джонсон также подчеркнул, что НАТО – это оборонительный Альянс.

Путин в свою очередь очередной раз назвал российско-украинскую войну "внутриукраинским кризисом".

Он заявил, что Киев якобы "хронически саботирует Минские соглашения".

Также Путин обвинил НАТО в "неготовности адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности". По его мнению, политика Альянса об открытых дверях "противоречит основополагающему принципу неделимости безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Джонсон посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Лондон подготовил пакет санкций на случай полномасштабного вторжения, а также предупредил россиян, что украинцы будут защищать свою страну до конца.