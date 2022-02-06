Макрон и Джонсон заявили, что НАТО нужно объединиться на фоне риска агрессии РФ. Итоги переговоров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 5 февраля, обсудили ситуацию в Украине и угрозу нападения России. Политики пообщались в телефонном режиме.

Они пришли к соглашению, что страны НАТО должны объединиться перед лицом российской агрессии. Оба государства также продолжат совместную разработку санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину, сообщили на сайте британского правительства.

Джонсон и Макрон говорили и об укреплении восточного фланга Североатлантического альянса. Это необходимо для того, чтобы все члены объединения были полностью защищены от агрессивных действий России, "где бы и как бы они ни происходили".

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При этом оба лидера отметили, что в первую очередь конфликт в Восточной Европе нужно пытаться решить дипломатическим путем.

"Поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей", – сказано в сообщении.

Отметим, что 1 февраля Борис Джонсон посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они говорили о военной помощи для нашей страны, новых антироссийских санкциях и о том, что российская угроза касается не только Украины, но и всей Европы.

Напомним: в Германию и Польшу прибыли первые подразделения армии США. Их отправили туда для усиления войск НАТО в Европе в условиях угрозы вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, главы МИД Франции и Германии 7 и 8 февраля прилетят в Украину и посетят линию разграничения на Донбассе. Визит связан с наращиванием войск России возле украинских границ.