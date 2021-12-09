Макрон анонсировал онлайн-встречу с Путиным перед визитом в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе проведет онлайн-переговоры с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения станет Украина.

Об этом французский президент заявил на пресс-конференции 9 декабря, передает National Post. Также он анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Переговоры с президентом Украины должны состояться также на следующей неделе, но после Путина.

"Мы, европейцы, и наши американские партнеры – на стороне Украины", – сказал Макрон. Он добавил, что рассчитывает на оживление "нормандского формата".

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На переговорах с Путиным Макрон планирует затронуть вопрос деэскалации вокруг Украины.

В свою очередь посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил изданию "Тиждень", что визит французского лидера готовится уже год, однако процесс прерывался из-за карантина.

"Нам подтверждают стопроцентное намерение посетить Украину, но дату еще определяют. Желательно успеть до объявления Макрона участвовать в президентской гонке", – сказал дипломат.

Также он пояснил, что Франция готовится председательствовать в Евросоюза, поэтому позиция Парижа является очень важной для Украины.

"Политическое сотрудничество должно стать более сильным", – подчеркнул Омельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря провели переговоры в режиме видеосвязи.

Во время них американский лидер пригрозил "экономическими последствиями", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Также Байден заверил, что США усилят свое присутствие в странах НАТО и окажут военную поддержку Украине.