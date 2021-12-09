Байден о переговорах с Путиным: я был очень прямолинеен, если Путин вторгнется в Украину, будут последствия

Президент Джо Байден во время встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным 7 декабря пригрозил ему "экономическими последствиями, подобных которым он никогда не видел", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Кроме того, в таком случае США усилят свое присутствие в странах НАТО и окажут военную поддержку Украине.

Об этом американский лидер рассказал журналистам 8 декабря возле Белого Дома перед поездкой в Канзас Сити, пишет Daily Mail. Он отметил, что разговор с Путиным был вежливым, но предельно ясным.

"Я был очень прямолинеен. Не было никаких недомолвок. Это было вежливо, но я выразился очень ясно. Если (Путин - ред.) действительно вторгнется в Украину, то будут серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым он никогда не видел", – подчеркнул Байден.

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При этом он исключил возможность введения американских войск на территорию Украины, сказав, что "сейчас это не входит в планы". Однако президент намекнул, что США усилят свое военное присутствие в странах НАТО и помогут обороноспособности Украины.

Байден отметил, что он абсолютно уверен в том, что Путин понял месседж, который он хотел ему донести, и добавил, что администрация надеется объявить к пятнице о серии последующих встреч между лидерами двух стран.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден, помимо экономических санкций, также поставил под угрозу экспорт российского газа, имея ввиду, что газопровод "Северный поток – 2" будет использован как "рычаг давления".

Салливан также пояснил, что если Россия перейдет в наступление, то партнеры НАТО на восточном фронте, такие как Польша и Румыния, будут по понятным причинам обеспокоены, и США "укрепят" своих союзников, а также предоставят "дополнительные оборонительные материалы для украинцев".

В свою очередь президент Украины положительно оценил переговоры лидера США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Главной победой Украины он назвал то, что США всегда поддерживали нашу страну.

"Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", – сказал Зеленский и добавил, что более детально прокомментирует эти переговоры после разговора с президентом США 9 декабря.

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