Львовский облсовет обратился к Зеленскому и Венедиктовой из-за приговора Стерненко

Львовский областной совет потребовал объективного рассмотрения дела в отношении одесского активиста Сергея Стерненко.

Об этом говорится в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, Верховной Раде и уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой, сообщается на сайте облсовета.

Депутаты отметили, что "приговор украинскому общественному деятелю, юристу и активному участнику Революции Достоинства является несправедливым и необоснованным".

"Обвинительный акт основывался за свидетельствах руководителя одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась на орудие давления и устранения неудобных для власти людей", – сказано в обращении.

Депутаты потребовали обеспечить объективное и непредвзятое рассмотрение дела Стерненко и немедленное внедрение судебной реформы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В этот же день в Киеве люди вышли на акцию в поддержку активиста. Митинги прошли и в других городах Украины, однако в столице переросли в противостояние с правоохранителями, в результате которых уже есть пострадавшие и задержанные. Подробнее – читайте в онлайн-трансляции.