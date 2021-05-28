СНБО и МИД Украины готовятся ввести санкции против сторонников Лукашенко – Енин

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может ввести санкции против сторонников незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующий санкционный пакет против граждан РБ подготовило Министерство иностранных дел Украины.

Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил замглавы МИД Евгений Енин, выступая в прямом эфире телеканала "Украина 24". Уточняется, что ведомство составило список лиц, которые должны попасть под ограничения, и его уже передали на рассмотрение в СНБО.

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента", – сказал Енин.

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Напомним, из-за западных санкций и ограничений на авиаперелеты в связи с арестом белорусского журналиста Романа Протасевича самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко окончательно перешел в ряд международных изгоев. О том, почему это выгодно Кремлю, читайте в нашем материале.

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