Беларуси грозит изоляция? Рассказываем, почему безумные выходки Лукашенко выгодны Кремлю

Из-за западных санкций и ограничений на авиаперелеты в связи с арестом белорусского журналиста Романа Протасевича, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окончательно перешел в ряд международных изгоев.

Правда, до сих пор нет точного ответа: а мог ли российский президент Владимир Путин быть его сообщником в спецоперации по принудительной посадке самолета с Протасевичем в Минске? Можем лишь предполагать, что такого рода маневры не могли обойтись без его одобрения. В любом случае, выходки Лукашенко выгодны Кремлю. Кроме России, у него больше нет никаких союзников, а сосед легко найдет вариант поглотить Беларусь еще больше.

В чем же выгода безумных выходок Лукашенко для Владимира Путина – читайте дальше.

Шансы, что Лукашенко мог спланировать наглую спецоперацию по посадке самолета рейсом "Афины - Вильнюс", в котором летел белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, равны 50 на 50, говорят эксперты, с которыми пообщался OBOZREVATEL. Он мог консультироваться как минимум с ФСБ России, которая помогала ему чисто организационно. ФСБшники также могли информировать Лукашенко о точных передвижениях Протасевича. Эту версию подтверждает факт, что вместе с журналистом (и его девушкой Софией Сапегой) в Минске также высадили нескольких граждан России. До сих пор неизвестны ни их имена, ни тем более должности.

"Лукашенко не понимает и не видит шагов наперед. Такого партнера или противника очень легко использовать в своих интересах, поднажать на его слабинку и надавить сильнее", – рассказывает Василевич.

В любом случае выходка Лукашенко выгодна Кремлю, говорят эксперты. Та международная изоляция, которая последовала со стороны всего цивилизационного мира, приведет к еще более плотной последующей интеграции Беларуси и России, чем было ранее. Ведь Кремль всегда ищет способы, как повернуть ситуацию в свою пользу, особенно если противник настолько слаб, как сейчас Лукашенко, заверила белорусский политолог и доктор Рейнского университета Фридриха Вильгельма (Германия) Наталья Василевич.

"Необязательно, что Путин или российские спецслужбы сами спланировали эту операцию. Хотя то, что документы Романа в аэропорту Афин пытался сфотографировать какой-то непонятный человек, говорит: кто-то информировал белорусские структуры – Роман летит на этом самолете. В Кремле также ожидают разных событий, в том числе и ошибок со стороны Лукашенко. И точно воспользуются ими в свою пользу", – заверила Василевич.

В любом случае, это действительно правда – согласился известный российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, российскому президенту Владимиру Путину в любой ситуации выгоден прокол Лукашенко. Из-за жесткой реакции на арест Протасевича, Лукашенко потерял возможность давления на Путина угрозами, что Беларусь развернется на Запад. С их помощью он вышибал себе какие-то привилегии у российского президента. Но теперь играть в эти страшилки Лукашенко больше не может. На Западе он стал более токсичной фигурой, чем сам Путин.

"У Лукашенко резко сузился коридор возможного маневра и запугиваний, а для поддержания курса белорусского рубля ему нужно 3 млрд долларов. Вот теперь он будет ехать в Сочи (там находится резиденция Владимира Путина. – Ред.) и просить денег. Но не напрямую. Он же сказал, что Беларуси необходима более глубокая интеграция", – сказал Орешкин.

"И хотя слова в его исполнении мало что значат, деваться ему некуда. Лукашенко и Путин формируют токсичный дуэт, когда, кроме как друг на друга, опереться больше не на кого. Так как у Путина больше подконтрольных ресурсов, он будет играть роль старшего брата, а младший, Лукашенко, будет его шантажировать и клянчить деньги", – подытожил политолог.

Не прошло и недели после громкого ареста Романа Протасевича, как Лукашенко уже полетел к Путину за деньгами. В официальном Минске даже не скрывают: на переговорах речь пойдет исключительно об экономике. В переводе с официального языка это значит: Лукашенко будет просить у Путина денег. И не важно, в какую сумму ему обойдутся выходки белорусского диктатора, ведь арест Протасевича стоил намного дороже, чем очередной кремлевский кредит.

Страны ЕС, а также Украина и Канада прекратили авиасообщение с Беларусью. Полеты также приостановила и сингапурская авиакомпания. В добавок к этому некоторые из стран уже начали отзывать своих послов, в частности Латвия заморозила дипотношения с Минском. И это пока что минимальная реакция на принудительную посадку самолета компании Ryanair по, уже очевидно, выдуманному сценарию борьбы с терроризмом.