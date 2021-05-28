Ряд стран и организаций начали расследование посадки самолета Ryanair в Минске: список

Литва, Польша и ФБР США объявили о начале расследования вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Также к этому присоединилась Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Как сообщает издание lrytas.lt, глава литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис заявил, что в ближайшее время планируется дополнительный осмотр самолета, который все еще находится в Вильнюсском аэропорту. После этого его передадут компании Ryanair.

"Кроме досудебного расследования, инициированного республикой Польша, у нас есть информация от коллег из Соединенных Штатов, ФБР начало расследование. У нас также интенсивное сотрудничество с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции – это происходит каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", – сказал он.

По словам чиновника, некоторые данные требуют уточнения.

"Мы опросили всех членов экипажа. Мы также опросили около 90% пассажиров самолета", – отметил Кишкис.

В свою очередь ICAO собирается выяснить, было ли нарушено любым государством международное авиационное право, говорится в заявлении организации по итогам специального заседания.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано отметил необходимость установить все факты инцидента.

Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в ходе расследования по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты.

В частности, такие авиакомпании остановили авиаперелеты над Беларусью: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия), Singapore Airlines (Сингапур) и другие.