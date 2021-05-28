Литва решила выслать двух белорусских дипломатов: Минск ответил тем же

Литва решила выслать из страны двух белорусских дипломатов. В Минске ответили аналогичными мерами.

Решение в Вильнюсе обосновали тем, что деятельность указанных сотрудников ведомства несовместима с дипломатическим статусом. Об этом сообщается на сайте литовского Министерства иностранных дел 28 мая.

В МИД вызывали представителя белорусского посольства, которому вручили соответствующую ноту. Кроме того, ему выразили протест из-за продолжающихся репрессий против граждан Беларуси и независимых СМИ. Также там призвали освободить Романа Протасевича, его девушку Софию Сапегу и других политзаключенных.

Как пояснил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис, таким образом его страна выразила солидарность с Латвией.

Белорусские дипломаты должны покинуть территорию Литвы в течение семи дней.

В свою очередь Беларусь в ответ решила выслать двух литовских дипломатов. Их объявили персонами нон грата и также дали семь дней, чтобы выехать из страны.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника", – сказано в сообщении МИД Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. В то же время были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.

Из-за этого саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты.